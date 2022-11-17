Назван стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном
17-летний Пиняев попал в стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с Таджикистаном. Об этом сообщается в Telegram-канале россиян.
Место в воротах займет Александр Селихов, в защите сыграют Даниил Хлусевич, Александр Солдатенков, Максим Осипенко и Артем Макарчук. В полузащите выйдут Данил Глебов, Алексей Миранчук, Даниил Уткин, Лечи Садулаев и 17-летний Сергей Пиняев. На острие атаки сыграет Федор Чалов.
Команду на поле с капитанской повязкой выведет Данил Глебов. Игра состоится в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени.
Ранее 17 ноября прогноз на игру сделал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. По его мнению, гости должны одержать победу.