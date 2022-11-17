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16:52, 17 ноября 2022Спорт

Назван стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном

17-летний Пиняев попал в стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с Таджикистаном. Об этом сообщается в Telegram-канале россиян.

Место в воротах займет Александр Селихов, в защите сыграют Даниил Хлусевич, Александр Солдатенков, Максим Осипенко и Артем Макарчук. В полузащите выйдут Данил Глебов, Алексей Миранчук, Даниил Уткин, Лечи Садулаев и 17-летний Сергей Пиняев. На острие атаки сыграет Федор Чалов.

Команду на поле с капитанской повязкой выведет Данил Глебов. Игра состоится в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее 17 ноября прогноз на игру сделал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. По его мнению, гости должны одержать победу.

Алексей Гусев
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