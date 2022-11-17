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13:43, 17 ноября 2022Спорт

Тарасова высказалась о смерти президента ФФККР

Тарасова назвала смерть президента ФФККР Александра Горшкова потерей для всего мира

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Я дружила с Александром Горшковым с самого детства, он был мне близким человеком», — рассказала Тарасова. Она назвала смерть специалиста потерей не только для России, но и для всего мира.

О смерти Горшкова стало известно 17 ноября. В ФФККР рассказали, что 76-летний глава организации ушел из жизни скоропостижно.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.

Дарья Коршунова
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