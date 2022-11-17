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06:30, 17 ноября 2022Спорт

Перечислены отказывающиеся играть с Россией в хоккей страны

Тренер Ялонен: Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцарии не хотят играть с Россией в хоккей

Фото: Unsplash

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен перечислил четыре страны, которые отказываются играть с россиянами. Его слова приводит Iltalehti.

«Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария — никто не хочет играть с Россией», — заявил Ялонен. Он предположил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) может снова перенести проведение Кубка мира по хоккею, чтобы российская сборная приняла в нем участие.

Ранее 12 ноября комиссар НХЛ Билл Дэйли выразил позицию лиги относительно приглашения сборной России на Кубок мира 2025 года. «Мы хотим, чтобы российские хоккеисты имели возможность участвовать в турнире независимо от того, в каком году он будет проходить», — отметил он.

11 ноября НХЛ отказалась от проведения турнира в феврале 2024 года. «К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время», — говорится в заявлении на сайте лиги. Планируется, что соревнование перенесут на февраль 2025 года.

Ксения Курашкина
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