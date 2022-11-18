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10:57, 18 ноября 2022Бывший СССР

Рябков заявил о возможности Украины изготовить «грязную бомбу» в будущем

Замглавы МИД России Рябков заявил, что Киев все еще может изготовить «грязную бомбу»
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Киев по-прежнему имеет возможность изготовить и применить «грязную бомбу». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его мнению, в будущем Украина может изготовить и применить бомбу в провокационных целях. Рябков также отметил, что МИД принял к сведению резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой оно заявило, что не обнаружило признаков изготовления «грязной бомбы» на трех объектах в стране.

«Однако эти три объекта отнюдь не все, чем располагает киевский режим в данной области. А когда мы еще примем в расчет, какого рода у этого режима спонсоры и на что эти спонсоры способны, как показывают события последних месяцев, то оснований удовлетвориться тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет», — заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Москва будет определяться с этим вопросом по мере того, как у нее будут накапливать дополнительные сведения.

Ранее постпредство России в Вене назвало резолюцию МАГАТЭ непрофессионально составленной. Отмечается, что документ выходит за рамки мандата Агентства, а также содержит фактические ошибки.

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Алевтина Запольская
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