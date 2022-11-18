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08:00, 18 ноября 2022Культура

Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов

Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер в возрасте 77 лет

Фото: Брянский театр драмы

Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов. Об этом сообщили в Брянском областном театре драмы имени А. К. Толстого.

Актер скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Мусатов — лауреат премии «Признание», член Союза театральных деятелей России с 1976 года. Звание заслуженного артиста он получил в 2004 году.

14 ноября сообщалось о смерти актера и режиссера Александра Сайко, известного по фильму «Раба любви». Артист работал в театре «Сфера», Москонцерте, театре-студии «Персонаж» и Центральном театре Советской армии. Также он основал театр «Русский дом», где был художественным руководителем.

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Марина Совина
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