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11:00, 18 ноября 2022Мир

Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением

Politico: Польша тормозит признание в Совете ЕС уклонения от санкций преступлением

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша тормозит процесс признания в Совете Европейского союза (ЕС) уклонения от санкций преступлением. Об этом сообщает Politico, передает ТАСС.

По информации издания, Варшава на данный момент рассматривает соответствующий внутренний закон. Отмечается, что Европейская комиссия (ЕК) ожидает признания обхода рестрикций преступлением в Совете ЕС, так как это решение позволит конфисковать замороженные активы.

«Хотя Варшава полностью согласна, сначала ей нужно принять у себя соответствующий закон, данный процесс уже идет», — рассказал Politico дипломат на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму около 68 миллиардов евро. Основная часть активов заморожена в Бельгии — там находится около 50 миллиардов евро. Помимо этого, значимая часть принадлежит Люксембургу — 5,5 миллиарда евро.

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Виктория Кондратьева
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