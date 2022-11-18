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22:23, 18 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве раскрыли число получивших украинскую визу россиян

МИД Украины: всего 10 россиян получили украинскую визу с момента введения визового режима
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Фото: Jussi Nukari / Reuters

Всего 10 граждан России получили разрешение на въезд на Украину за четыре месяца действия введенного Киевом визового режима. Об этом сообщает «Громадское телевидение» со ссылкой на украинский МИД.

Отмечается, что визы десяти россиянам оформили зарубежные дипломатические учреждения Украины.

По информации телеканала, единственный вариант для российских граждан получить украинскую визу — обращаться в посольства или консульства Украины в третьих странах.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, назвав правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить въезд россиянам в страну на 100 лет.

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Марина Совина
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