Обозреватель Корибко заявил, что Зеленский хотел обманом развязать Третью мировую войну

Киев пытался обманом развязать Третью мировую войну. На это указал обозреватель Эндрю Корибко на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «врал всему миру», назвав падение украинской ракеты в районе польского населенного пункта Пшеводув российским ракетным ударом по НАТО и требуя незамедлительных ответных действий против Москвы.

«Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах», — указал Корибко.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате взрыва погибли два человека. На месте были найдены обломки, предположительно, зенитной ракеты системы ПВО С-300. Следов второй ракеты, о которой изначально сообщали СМИ, обнаружено не было. И польские власти, и представители США и НАТО впоследствии заявили, что с большой долей вероятности упавшая ракета принадлежала ПВО Украины.

Позднее Зеленский попытался организовать телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом после ЧП с ракетами. Звонок не состоялся, однако с офисом украинского лидера связался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который попросил представителей украинской стороны быть более осторожными в комментариях по поводу причастности России к ЧП.