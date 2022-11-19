Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022

У сборной Англии самый дорогой состав среди участников чемпионата мира 2022 года в Катаре

У сборной Англии самый дорогой состав среди участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом стало известно Международному центру спортивных исследований (CIES).

Стоимость всех игроков команды составляет 1,499 миллиарда евро. На втором месте расположилась Бразилия, цена игроков которой составляет 1,455 миллиарда евро. Третье место занимает Франция (1,337 миллиарда), четвертое — Испания (1,201 миллиарда), пятое — Португалия (1,154 миллиарда).

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Ираном, США и Уэльсом.