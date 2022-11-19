Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
0:0
1-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
0:1
1-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
17:10 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
14:42, 19 ноября 2022Спорт

Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022

У сборной Англии самый дорогой состав среди участников чемпионата мира 2022 года в Катаре

Фото: Suhaib Salem / Reuters

У сборной Англии самый дорогой состав среди участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом стало известно Международному центру спортивных исследований (CIES).

Стоимость всех игроков команды составляет 1,499 миллиарда евро. На втором месте расположилась Бразилия, цена игроков которой составляет 1,455 миллиарда евро. Третье место занимает Франция (1,337 миллиарда), четвертое — Испания (1,201 миллиарда), пятое — Португалия (1,154 миллиарда).

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Ираном, США и Уэльсом.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Россия начала искать способ отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
На Украине оценили вероятность ядерного удара России
Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта
«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте
Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии
Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.