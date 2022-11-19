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14:09, 19 ноября 2022Россия

На месте подъезда жилого дома на Сахалине завершен разбор завалов

В МЧС сообщили, что на месте подъезда жилого дома на Сахалине завершили разбор завалов

Фото: СК РФ / РИА Новости

На месте подъезда пятиэтажного дома в поселке Тымовское на Сахалине спасатели завершили разбор завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что уже найдена компания, которая проведет экспертизы для дальнейшего определения пригодности здания к проживанию. 20 ноября должен пройти детальный осмотр квартир.

Ранее была названа предварительная причина ЧП в поселке на Сахалине. В настоящее время считают, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться 20-литровый газовый баллон, запрещенный к использованию. Он, возможно, был подключен к плите для приготовления пищи, однако точно еще не выяснено.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей на место происшествия, был также создан оперативный штаб.

По предварительной версии властей региона, причиной происшествия стало неправильное хранение или использование газового баллона. Уже известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

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Варвара Кошечкина
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