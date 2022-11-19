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01:05, 19 ноября 2022Спорт

Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Фото: IMAGO / Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в решающем матче группового этапа Итогового турнира ATP. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 19 ноября, и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. Победитель сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Спортсмены провели на корте 1 час и 42 минуты.

Рублев одержал вторую победу на групповом этапе и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира. Циципас прекратил борьбу за титул.

Ранее из турнира вылетел российский теннисист Даниил Медведев. Соревнования проходят в итальянском Турине и завершатся 20 ноября.

Алексей Гусев
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