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12:07, 20 ноября 2022Спорт

Глава ФИФА обвинил западные СМИ в лицемерии из-за критики ЧМ в Катаре

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал лицемерием критику ЧМ в Катаре западными СМИ

Фото: Bruno Kelly / Reuters

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обвинил западные СМИ в лицемерии из-за критики чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит YouTube-канал The Independent.

Ранее несколько крупных изданий, среди которых были The New York Times и The Athletic, осудили выбор Катара в качестве места проведения турнира. Одной из претензий было положение рабочих-мигрантов в стране. «В Европе для этих рабочих закрываются границы. Если бы этот континент заботился о судьбе людей, то мог поступить как Катар и предоставить им работу», — заявил Инфантино.

19 ноября председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предрек мундиалю статус самого скандального в истории. «Вместо того, чтобы наслаждаться красивым открытием чемпионата и матчами, мы будем теперь разбираться в интригах и понимать, кто здесь прав», — рассказал Свищев.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России была лишена шанса побороться за путевку в финальную часть турнира по решению ФИФА.

Андрей Стрельцов
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