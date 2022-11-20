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11:05, 20 ноября 2022Спорт

Карпин связал травму голкипера сборной с качеством газона в Таджикистане

Валерий Карпин связал травму голкипера сборной Песьякова с качеством газона в Таджикистане

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин связал травму голкипера команды Сергея Песьякова с качеством газона в матче с Таджикистаном. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я бы никогда в жизни не согласился играть на таком поле, если бы не нынешняя ситуация в сборной. Слава богу, кроме Песьякова никто не травмировался», — заявил специалист. Он отметил, что покрытие поля в Узбекистане гораздо лучше.

Встреча с Таджикистаном прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. Песьяков подвернул ногу и отправился на скамейку через шесть минут после того, как вышел на поле.

20 ноября россияне также сыграют в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Игра пройдет в Ташкенте и начнется в 15:00 по московскому времени.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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