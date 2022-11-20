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16:03, 20 ноября 2022Россия

В горящем складском здании в центре Москвы произошло обрушение

Площадь пожара на складе в центре Москвы достигла 2 тыс. кв. метров, произошло обрушение
СюжетПожар в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Во время пожара в складском здании в районе Комсомольской площади в центре Москвы произошло обрушение. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает ТАСС.

Кроме того, известно, что в здании, где произошел пожар, находится магазин мебели и светильников.

Сейчас там заблокированы два человека, все силы направлены на их спасение.

20 ноября в районе Комсомольской площади загорелось одноэтажное складское здание. К месту происшествия направились спасатели, из здания эвакуировано семь человек, еще двое остаются заблокированы внутри.

Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пояснили в МЧС. К месту возгорания направили пожарный поезд, кроме того, к тушению планируется привлечь авиацию.

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Екатерина Власова
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