В горящем складском здании в центре Москвы произошло обрушение

Площадь пожара на складе в центре Москвы достигла 2 тыс. кв. метров, произошло обрушение

Во время пожара в складском здании в районе Комсомольской площади в центре Москвы произошло обрушение. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает ТАСС.

Кроме того, известно, что в здании, где произошел пожар, находится магазин мебели и светильников.

Сейчас там заблокированы два человека, все силы направлены на их спасение.

20 ноября в районе Комсомольской площади загорелось одноэтажное складское здание. К месту происшествия направились спасатели, из здания эвакуировано семь человек, еще двое остаются заблокированы внутри.

Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пояснили в МЧС. К месту возгорания направили пожарный поезд, кроме того, к тушению планируется привлечь авиацию.