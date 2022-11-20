Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак
2:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Узбекистан
0:0
Завершен
Россия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Витязь
3:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:50, 20 ноября 2022Спорт

Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере

Футболист Роналду назвал самой запоминающейся победой в карьере чемпионат Европы 2016 года

Фoто: John Sibley / Reuters

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере. Видео опубликовано в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) модного дома Louis Vuitton.

Во время съемок рекламы футболист заявил, что больше всего ему запомнился чемпионат Европы 2016 года, когда вместе с португальцами он выиграл турнир. Также он добавил, что для него является большим достижением участие в пятом чемпионате мира.

16 ноября Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022. По его мнению, предстоящий турнир представляет интересную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего его на счету 117 голов в 191 матче за сборную страны.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Определился лидер на выборах президента Казахстана
Нарколог заявила об опасности безалкогольного пива для некоторых групп людей
В США предупредили об охладевании к Зеленскому
Стоимость затрат на терминалы СПГ в Германии увеличилась вдвое
В Косово начнут штрафовать водителей с сербскими номерами
Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Байден назвал вооруженные нападения в США эпидемией
В США назвали разницу между Россией и Украиной
Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере
Полицейские задержали устроившего стрельбу в ночном клубе в Колорадо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.