Футболист Роналду назвал самой запоминающейся победой в карьере чемпионат Европы 2016 года

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере. Видео опубликовано в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) модного дома Louis Vuitton.

Во время съемок рекламы футболист заявил, что больше всего ему запомнился чемпионат Европы 2016 года, когда вместе с португальцами он выиграл турнир. Также он добавил, что для него является большим достижением участие в пятом чемпионате мира.

16 ноября Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022. По его мнению, предстоящий турнир представляет интересную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего его на счету 117 голов в 191 матче за сборную страны.

