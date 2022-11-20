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06:09, 20 ноября 2022Мир

Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией

Американский ведущий назвал единственное условие готовности Киева к переговорам с Москвой
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой, когда США прекратят оказывать Киеву военную помощь, заявил ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Журналист во время беседы с бывшим инспектором ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скоттом Риттером уточнил, что США всегда присутствуют при обсуждениях отношений Киева и Москвы. «Если есть какие-то переговоры, каналы, если кто-то со стороны России и Украины тайно проводит встречу в отеле в Женеве, то там есть кто-то и из Госдепартамента», — указал он. На это эксперт отметил, что «в этом нет никаких сомнений».

Он назвал единственное условие готовности Киева к переговорам с Москвой. По мнению ведущего, украинский конфликт может завершиться только тогда, когда Зеленский «придет к здравому смыслу». «Когда американский лидер Джо Байден позвонит и скажет: "Все". Скажет: "Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей Конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».

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Марина Совина
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