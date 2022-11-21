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19:46, 21 ноября 2022Россия

Глава российского региона обвинил чиновников в попытке «отмазать» детей от армии

Глава Дагестана Меликов поручил проверить данные об уклонении детей чиновников от армии
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить данные о попытках чиновников «отмазать» своих сыновей от призыва на срочную службу в армию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, у него в распоряжении оказался список детей чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании. Глава Дагестана усмотрел в этом попытку уклониться от срочной службы. «Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?» — возмутился он.

Меликов подчеркнул, что поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить информацию по каждому россиянину из этого списка и выяснить, у кого из них есть причина для отсрочки, а у кого — нет.

Глава региона также заявил, что родители уклонистов не должны отделять себя от общества, пользуясь служебным положением. «Если вы своих детей пытаетесь «отмазать» от армии, то вам нечего делать в органах власти», — подытожил Меликов.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести уголовную ответственность за уклонение от службы по мобилизации. По данным «Известий», соответствующий законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме. Сообщается, что максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя эту идею, назвал эти меры смешными и предложил дать возможность наказывать уклонистов их сослуживцам.

В свою очередь, депутаты Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что законопроект уже утратил свою актуальность. По их словам, данная инициатива действительно рассматривалась в Госдуме в начале мобилизации.

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Константин Лысяков
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