В Северной Осетии началась праздничная неделя в честь Уастырджи

В Северной Осетии начался праздник в честь самого почитаемого дзуара Уастырджи

В Северной Осетии начался национальный праздник Джеоргуыба в честь самого почитаемого дзуара Уастырджи, покровителя мужчин, путников, защитника слабых и обездоленных. Он продлится неделю, а понедельник, 21 ноября, объявлен выходным днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Закон, согласно которому первый день праздника Джеоргуыба является нерабочим, действует в Республике Северная Осетия-Алания с 2018 года. Его учредил Вячеслав Битаров, находящийся в то время на посту главы республики. Таким образом, в 2022 году этот день станет выходным в пятый раз.

Глава республики Сергей Меняйло поздравил осетин с праздником отметил, что Джеоргуыба объединяет народ. «У этой традиции древние корни. И сегодня Уастырджийы бонт (Дни Уастырджи — прим. «Ленты.ру») объединяет нас в стремлении к согласию и взаимопониманию, несет огромный нравственный и духовный заряд», — написал он в своем Telegram-канале.

Джеоргуыба, приуроченный к концу сельскохозяйственных работ, отмечается в Северной и Южной Осетии и является самым большим праздником у осетин. В первую очередь его отмечают мужчины. По традиции в первый день жители республики накрывают стол, основные блюда которого — три пирога и мясо. При этом свинина, мясо птицы и яйца на столе отсутствуют, их запрещается употреблять в пищу в течение недели. Во время застолья в семьях звучат молитвы к Всевышнему и его посланнику — Уастырджи. Накануне праздника, в воскресенье, каждая семья приносит в жертву какое-либо животное, как правило, быка или барана. Этот день называется «днем закалывания быка».

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