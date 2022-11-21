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11:47, 21 ноября 2022Спорт

Игрок сборной Нидерландов захотел надеть запрещенную ФИФА капитанскую повязку

Игрок сборной Нидерландов ван Дейк захотел надеть запрещенную ФИФА капитанскую повязку

Фото: Xinhua/Ding Xu / Globallookpress.com

Игрок сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк захотел надеть капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Liverpool Echo.

«Надену повязку. Для нас ничего не изменилось», — заявил футболист. При этом он отметил, что обсудит решение с командой, если есть риск получить за это желтую карточку.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Нидерланды начнут турнир с матча против Сенегала, который пройдет 21 ноября. Также на групповом этапе команда сыграет против Катара и Эквадора.

Дарья Коршунова
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