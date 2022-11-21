Игрок сборной Нидерландов захотел надеть запрещенную ФИФА капитанскую повязку

Игрок сборной Нидерландов ван Дейк захотел надеть запрещенную ФИФА капитанскую повязку

Игрок сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк захотел надеть капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Liverpool Echo.

«Надену повязку. Для нас ничего не изменилось», — заявил футболист. При этом он отметил, что обсудит решение с командой, если есть риск получить за это желтую карточку.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Нидерланды начнут турнир с матча против Сенегала, который пройдет 21 ноября. Также на групповом этапе команда сыграет против Катара и Эквадора.