В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии

Месси заявил, что Аргентина уступила Саудовской Аравии, потому что играла беспорядочно

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о причинах поражения команды от Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Его слова приводит Olé.

«Мы забили очень быстро, потом были моменты с отмененными голами. Тогда мы думали, что шансов будет еще много. Тут-то мы и ошиблись», — объяснил нападающий. Он заявил, что аргентинцы слишком ускорили игру, действовали беспорядочно и утратили работоспособность.

Ранее было объявлено, что в Саудовской Аравии устроят выходной в честь успеха сборной в матче с Аргентиной. Для национальной команды эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году.

22 ноября Аргентина со счетом 1:2 проиграла Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Три гола аргентинцев в первом тайме были отменены из-за оффсайда. Для сборной это поражение стало первым в стартовой встрече ЧМ с 1990-го года.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе С вместе с Аргентиной и Саудовской Аравией выступают команды Мексики и Польши.