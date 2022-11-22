В Саудовской Аравии устроят выходной в честь победы сборной над Аргентиной на ЧМ

В Саудовской Аравии устроят выходной в среду в честь победы сборной над Аргентиной на ЧМ

В Саудовской Аравии устроят выходной в честь победы сборной над Аргентиной на групповом этапе чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщается на странице Саудовского информационного агентства в Twitter.

Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября, нерабочим днем, чтобы болельщики могли отпраздновать достижение футболистов. Для национальной команды победа над аргентинцами стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году.

Ранее во вторник, 22 ноября, Аргентина со счетом 1:2 проиграла Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Для аргентинцев это первое поражение в стартовой встрече ЧМ с 1990-го года. Капитан команды Лионель Месси заявил, что теперь сборная станет сплоченнее, чем когда-либо. «Нет оправданий. Их команда сильна, и она это показала», — добавил форвард.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе С вместе с Аргентиной и Саудовской Аравией выступают команды Мексики и Польши.