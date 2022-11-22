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17:04, 22 ноября 2022Мир

Военные учения с участием НАТО начались на границе с Россией и Белоруссией

В Польше начались совместные с НАТО учения Bull Run-19 на границе с Россией и Белоруссией
СюжетУчения НАТО:

Фото: Shutterstock

В Польше начались ежегодные совместные с НАТО тактические военные учения Bull Run-19. Об этом сообщает польское Radio 5.

Отмечается, что маневры пройдут в Варминско-Мазурском воеводстве, расположенном на границе с российской Калининградской областью, и Подляском воеводстве, граничащем с Белоруссией.

В мероприятиях, которые состоятся с 22 по 24 ноября, примут участие солдаты 15-й Гижицкой механизированной бригады и батальонной боевой группы Североатлантического альянса, дислоцированной в Польше.

«Солдаты проверят системы связи и ознакомятся с особенностями местности и дорог. Учения призваны проверить, как в ситуации угрозы усиленные силы союзников работают вместе для обеспечения безопасности и сдерживания агрессора», — рассказал врио начальника штаба бригады подполковник Петр Полбратек.

Целью маневров заявлено повышение эффективности работы польских и союзных войск на указанных территориях. Ожидается активное передвижение колонн военной техники на обозначенные участки.

6 ноября на юго-востоке Польши, в Нова-Дембе, стартовали военные учения PUMA-22 с участием стран НАТО. В частности, были привлечены примерно две тысячи военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США. Маневры продлились до 9 ноября.

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Варвара Кошечкина
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