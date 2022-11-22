Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии

Эстетист Татьяна Жаркова: скорректировать форму носа можно с помощью массажа

Эстетист и специалист по естественному омоложению Татьяна Жаркова, специалист по нейромышечной реабилитации лица Анастасия Дубинская и визажист и стилист по прическам Яна Николюк назвали россиянкам способы изменить форму носа без хирургии. Соответствующий материал опубликовал РБК.

По словам Жарковой, скорректировать данную часть лица можно с помощью массажа, техники которого направлены на снижение отечности тканей. «Первым этапом используя лимфодренажные приемы, сгоняем с носа отек, вторым — "лепим" нос, который нужен, исходя из природных данных», — пояснила эксперт.

В то же время улучшить внешний вид лица и носа получится с помощью специальных приемов, отметила Дубинская. Например, «лифтинга средней части лица» или упражнения для носогубных складок, которые выполняются собственными руками. В свою очередь, Николюк посоветовала делать корректирующий макияж, применяя тональный крем, корректор, кисти, консилер и пудру со светоотражающими частицами.

Кроме того, уменьшить нос можно посредством нехирургической ринопластики — например, инъекций ботокса или филлеров, а также корректировки бровей. Следует подобрать необходимую пышность последних и не оставлять между ними слишком большое расстояние.

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