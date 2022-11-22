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15:30, 22 ноября 2022Спорт

Российский футбольный тренер захотел возглавить иностранную сборную

Российский тренер Юран заявил, что ему было бы интересно поработать со сборной Армении

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный тренер Сергей Юран захотел возглавить сборную Армении. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это сборная страны, с которой интересно поработать. Весной начнется отбор на чемпионат Европы, некоторые армянские футболисты играют в России, хорошо мне знакомы. Так что такой вариант можно было бы рассмотреть», — заявил Юран. Специалист отметил, что поставил бы команде цель выйти на чемпионат Европы.

17 ноября сообщалось, что пост главного тренера сборной Армении предлагали бывшему наставнику российской команды Леониду Слуцкому, однако специалист отклонил предложение.

Ранее стало известно, что представители сборной Армении связывались с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным. «Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — говорилось в сообщении. В итоге Карпин, который также возглавляет клуб «Ростов», решил остаться в сборной России.

Дарья Коршунова
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