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10:38, 17 ноября 2022Спорт

Стало известно о предложении Слуцкому возглавить сборную Армении

Российскому тренеру Леониду Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении по футболу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российскому тренеру Леониду Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении по футболу. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Отмечается, что в сборной Армении активно ищут главного тренера и рассматривали вариант с приглашением Слуцкого. Однако российский специалист отклонил предложение.

15 ноября Слуцкий по собственному желанию покинул пост главного тренера казанского клуба «Рубин». У специалиста есть опыт работы с национальной командой: в 2015-2016 годах он возглавлял сборную России.

Ранее стало известно, что представители сборной Армении связывались с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным. «Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — говорилось в сообщении. В итоге Карпин, который также возглавляет клуб «Ростов», решил остаться в сборной России.

Дарья Коршунова
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