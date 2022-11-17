Стало известно о предложении Слуцкому возглавить сборную Армении

Российскому тренеру Леониду Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении по футболу

Российскому тренеру Леониду Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении по футболу. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Отмечается, что в сборной Армении активно ищут главного тренера и рассматривали вариант с приглашением Слуцкого. Однако российский специалист отклонил предложение.

15 ноября Слуцкий по собственному желанию покинул пост главного тренера казанского клуба «Рубин». У специалиста есть опыт работы с национальной командой: в 2015-2016 годах он возглавлял сборную России.

Ранее стало известно, что представители сборной Армении связывались с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным. «Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — говорилось в сообщении. В итоге Карпин, который также возглавляет клуб «Ростов», решил остаться в сборной России.