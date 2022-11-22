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17:28, 22 ноября 2022Спорт

«Челси» согласовал контракт с Захаряном

Фабрицио Романо заявил, что «Челси» согласовал контракт с футболистом Арсеном Захаряном

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Челси» согласовал личные условия контракта с футболистом «Динамо» и сборной России Арсеном Захаряном. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

Англичане заключили долгосрочное соглашение с сине-бело-голубыми летом 2022 года. Завершение сделки ожидается в 2023 году. Уточняется, что в «Челси» уверены в переходе российского полузащитника в клуб.

18 ноября агент Захаряна Павел Андреев рассказал, что при возможном трансфере в «Челси» игроку не придется менять гражданство. «Его родители — армяне, и он может оформить армянский паспорт. Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу», — заявил Андреев.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрывались. Футболист заявил, что расстроился из-за случившегося, однако взял себя в руки.

Ксения Курашкина
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