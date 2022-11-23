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12:58, 23 ноября 2022Наука и техника

Озвучена вторая по распространенности причина смерти в мире

The Lancet: бактериальные инфекции заняли второе место в причинах смерти в мире

Фото: CDC / Unsplash

Международная исследовательская группа озвучила второе место причин смерти в мире. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet.

Как известно, самой частой причиной гибели являются ишемические болезни сердца, которые включают в себя сердечные приступы. Теперь ученые вычислили и вторую по распространенности причину — различные бактериальные инфекции.

Каждая восьмая смерть (7,7 миллиона, 13,6 процента) в 2019 году была вызвана патогенными микроорганизмами. Половина этих случаев произошла из-за заражения золотистым стафилококком, кишечной палочкой, пневмококком Streptococcus pneumoniae, пневмококковой клебсиеллой и синегнойной палочкой.

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Особенно выразительным оказались резкие различия между бедными и богатыми регионами. В странах Африки к югу от Сахары на стотысячное население приходилось 230 смертей от бактериальных инфекций. Для сравнения в странах Западной Европы, Северной Америки и Австралазии этот показатель соответствует 52.

Авторы призвали увеличить финансирование, в том числе новых вакцин, а также предостерегать от необоснованного применения антибиотиков. Основной мерой профилактики специалисты назвали мытье рук.

В октябре сотрудники Университета Портсмута и Университетов Наресуан и Пибулсонграм Раджабхат в Таиланде выявили и протестировали перспективное соединение, которое убивает устойчивые к антибиотикам бактерии.

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Елена Апазиди
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