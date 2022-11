Переход на зеленую энергетику кратковременно повысит выбросы углерода

PNAS: строительство ветряков и солнечных батарей приведет к значительным выбросам углерода

Международная группа ученых показала, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии сам по себе приведет к кратковременному увеличению выбросов углерода из-за строительства соответствующей инфраструктуры. Однако быстрый запуск ветряных турбин, солнечных батарей и других установок компенсирует это повышение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Предыдущее исследование прогнозировало стоимость новой энергетической инфраструктуры, необходимой для достижения нулевых выбросов углерода, которая составила 3,5 триллиона долларов в год до 2050 года. В новой работе исследователи подсчитали возможные выбросы, связанные с потреблением энергии в горнодобывающей промышленности, транспорте, строительстве и других видах деятельности, необходимых для создания массивных ферм солнечных батарей, ветряных турбин, а также инфраструктуры для геотермальных и других возобновляемых источников энергии.

Оказалось, что при нынешних темпах строительства зеленой инфраструктуры к 2100 году внедрение возобновляемых источников энергии приведет к выбросам 185 миллиардов тонн углекислого газа, что эквивалентно 5-6 годам нынешних углеродных выбросов. Этот сценарий приведет к повышению глобальной температуры выше доиндустриальных значений на 2,7 градуса к концу столетия. Если же построить инфраструктуру достаточно быстро, чтобы ограничить повышение температуры двумя градусами Цельсия, то выбросы сократятся вдвое — до 95 миллиардов тонн.

В амбициозном сценарии, предполагающем ограничение повышения температуры 1,5 градусами Цельсия и достаточно быстрое развертывание зеленой инфраструктуры, углеродные затраты составят всего 20 миллиардов тонн, что соответствует примерно шести месяцам глобальных выбросов.

Однако исследователи отмечают, что их оценки являются заниженными, поскольку не предусматривают материалы и конструкции, необходимые для строительства новых линий электропередачи, создания аккумуляторов и замены транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Новое оборудование потребует не только огромного количества неблагородных металлов, включая медь, железо и никель, но и редких элементов, таких как литий, кобальт, иттрий и неодим. Возможно, что их добыча затронет места с хрупкой окружающей средой, включая глубокое море, африканские дождевые леса и ледники Гренландии.

В то же время меры, которые смягчают последствия от неизбежного изменения климата, также способствуют углеродным выбросам. Так, строительство дамб и перемещение крупных населенных пунктов вглубь суши из-за повышения уровня моря, приведет к образованию миллиарда тонн углекислого газа к 2100 году. Эта оценка не учитывает меры по ликвидации последствий от наводнений, орошения засушливых земель и адаптацию зданий к высоким температурам.