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12:09, 23 ноября 2022Наука и техника

SpaceX вывела на орбиту Eutelsat 10B

SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 10B

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B французской компании Eutelsat на ракете-носителе тяжелого класса Falcon 9. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию.

«Вывод [на орбиту] Eutelsat 10B подтвержден», — говорится в сообщении SpaceX.

Запуск ракеты с европейским спутником осуществили во вторник в 21:57 по времени Восточного побережья США (05:57 23 ноября мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Eutelsat 10B разработан компанией Thales Alenia Space на платформе Spacebus NEO.

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Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует собирать по спутнику в день.

В сентябре SpaceX вывела на околоземную орбиту группу спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9. Компания развернула 54 спутника.

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Даниил Иринин
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