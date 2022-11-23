Тренер сборной Германии объяснил поражение от Японии на старте ЧМ-2022

Тренер сборной Германии Флик назвал причиной поражения от Японии индивидуальные ошибки

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик объяснил поражение от национальной команды Японии в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводятся в Twitter Bayern & Germany.

Тренер заявил, что в первом тайме его подопечные упустили много моментов и допустили индивидуальные ошибки, которые привели к голу японцев. По его мнению, Япония оказалась сильнее с точки зрения эффективности. «Нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки. Поэтому мы проиграли», — посчитал Флик.

Встреча между Германией и Японией прошла 23 ноября в Дохе и завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев. На 33-й минуте немцы вышли вперед после того как пенальти реализовал полузащитник Илкай Гюндоган. На 75-й минуте счет сравнял хавбек Японии Рицу Доан. На 83-й минуте полузащитник Такума Асано вывел команду вперед.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборной Германии предстоит сыграть в группе Е с Испанией и Коста-Рикой.