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17:55, 23 ноября 2022Мир

В операции Турции в Сирии и Ираке увидели интригу

Политолог Тарасов связал операцию Турции в Сирии и Ираке с интригой о статусе Курдистана

Фото: Emrah Gurel / AP

Военная операция Турции «Коготь-меч» против курдов в Сирии и Ираке отличается от предыдущих масштабом действий. Это может быть связано с интригой курдов, которую заинтересованные стороны не озвучивают, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Я подозреваю, что внутри курдского движения сформировалась какая-то интрига, связанная со статусом Курдистана в целом. И Эрдоган вместе с Ираном пытается упредить для себя нежелательный ход событий

Станислав Тарасовполитолог

«Никто не раскрывает суть интриги, а она существует. До тех пор, пока нет ответа на главный вопрос, мы ничего не можем понять. Мы можем отдельно обсуждать Турцию, можем говорить отдельно о позиции Сирии, которая говорит, что может произойти война, мы можем сказать, что Ирак предупреждает Турцию, что может произойти война, но, если попытаться создать эту мозаику, появляется очень серьезный региональный конфликт», — считает политолог.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика сама имеет право решать проблемы в Сирии и Ираке. Он добавил, что удары по территориям этих стран с воздуха — это только начало. «Мы никогда еще не были настолько серьезно настроены, чтобы обеспечить безопасность наших границ. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — сказал глава государства.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Турецкий лидер обвинил Россию в безответственном отношении к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса.

22 ноября президент республики заявил, что власти Турции могут применить танки и артиллерию, начав таким образом новый этап военных действий.

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Варвара Кошечкина
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