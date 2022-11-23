Синод УПЦ принял решение о самостоятельном мироварении

Украинская православная церковь приняла решение о самостоятельном мироварении

Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о самостоятельном мироварении в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Священный синод принял решение возобновить мироварение в Украинской православной церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором», — заявили в УПЦ.

Самостоятельное варение мира является правом независимой церкви. В УПЦ отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века.

«В дальнейшем святое миро изготавливалось в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине прекратилась. Собор Украинской православной церкви, который состоялся 27 мая 2022 года в Киеве, имел рассуждение о возобновлении мироварения», — указали в УПЦ.

15 ноября сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых прославлялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вскоре украинские спецслужбы пришли в храм с обысками.

Ранее 23 ноября в ведомстве объявили о завершении обысков и обнаружении в церквях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области «пророссийской литературы».