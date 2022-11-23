Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю продлили арест до 24 января

В Красноярске суд до 24 января продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Центральный районный суд Красноярска оставил под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей на посту председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Митволь будет находиться в СИЗО до 24 января 2023 года.

21 июня Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов на меру пресечения в виде содержания под стражей. Митволь заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Митволя задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. 11 июля также был арестован экс-глава краевого транспортного управления. 22 июля стало известно о задержании по делу Митволя министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.