Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду и перспектив продажи клуба

Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» за два дня подскочили. Это произошло на фоне новостей об уходе Криштиану Роналду из команды, а также после информации о том, что владельцы задумались о продаже клуба.

На предварительных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи ценные бумаги «МЮ» днем в среду, 23 ноября, торгуются по 16,6 доллара за штуку. В среду ценные бумаги подорожали на 11 процентов, а днем ранее бумаги подорожали на 15 процентов и завершили торги на уровне 14,94 доллара.

Во вторник, 22 ноября, клуб опубликовал на сайте заявление, в котором сообщалось о разрыве контракта с форвардом Криштиану Роналду. «Криштиану Роналду должен покинуть "Манчестер Юнайтед" по взаимному соглашению с немедленным вступлением в силу», — было сказано в заявлении. Позднее сам футболист подтвердил, что соглашение с командой было разорвано по взаимному согласию сторон.

При этом ранее Роналду обвинял «МЮ» в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба», — настаивал он. Футболист также заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

В ноябре стало известно, что владельцы «Манчестер Юнайтед» — семейство Глейзеров из США — задумались о продаже клуба. В настоящее время совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба.

