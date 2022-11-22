Криштиану Роналду после расторжения контракта с МЮ заявил, что любит клуб и его фанатов

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Я люблю "Юнайтед" и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего», — заявил футболист.

Нападающий подтвердил, что соглашение с командой было разорвано по взаимному согласию сторон.

МЮ официально объявил об уходе Роналду 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, клуб опубликовал на сайте заявление, в котором сообщалось о разрыве контракта с форвардом.

Криштиану Роналду должен покинуть "Манчестер Юнайтед" по взаимному соглашению с немедленным вступлением в силу заявление на сайте МЮ

Команда поблагодарила нападающего за вклад в ее развитие и пожелала ему успехов в будущем. Отдельно было отмечено, что манкунианцы настроены на дальнейшую работу с главным тренером Эриком тен Хагом.

18 ноября появилась информация, что в случае досрочного прекращения сотрудничества с игроком ему не выплатят оставшуюся часть зарплаты. Ее размер оценивался в 16 миллионов фунтов стерлингов (около 19 миллионов долларов). По мнению руководства клуба, компенсация стала бы «вознаграждением за отсутствие лояльности».

Ранее Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве

14 ноября в сети появились фрагменты интервью португальца журналисту Пирсу Моргану. В нем футболист заявил, что клуб предал его.

Клуб пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и те, кто находятся внутри клуба. Люди должны выслушать правду. Да, я чувствую себя преданным Криштиану Роналду

Роналду также заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, потому что специалист не проявляет уважение к нему.

В октябре «Манчестер Юнайтед» отстранил Роналду от матчей за отказ выйти на замену

21 октября МЮ отстранил нападающего от игр и тренировок с основным составом команды. Это решение принял лично тен Хаг. Причина была в том, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи.

Сообщалось, что несколько дней форвард будет тренироваться с молодежной командой. Он прибыл на базу клуба в Кэррингтоне, однако работал в индивидуальном порядке. 25 октября футболист вернулся к работе с основой МЮ.

Роналду хотел уйти из МЮ до начала сезона-2022/2023

Летом 2022 года неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Среди возможных клубов, куда мог перейти футболист, назывались «Наполи», «Милан», «Атлетико» и «Челси». Кроме того, появлялась информация о возвращении португальца в лиссабонский «Спортинг».

Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Всего в составе клуба он провел 346 матчей и забил 145 мячей. Вместе с манкунианцами он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/2008 и трижды становился чемпионом Англии. Форвард также известен по выступлениям за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».