Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным

Увольнение журналиста AP за фейк о падении российских ракет в Польше сочли подозрительным

Увольнение журналиста агентства Associated Press (AP) Джеймса Лапорту (James LaPorta) из-за ложного сообщения о падении российских ракет в Польше сочли подозрительным. Просочившаяся в сеть переписка, которую Лапорта вел в корпоративном мессенджере, свидетельствует, что материал был согласован с руководством издания, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, которая ссылается на переписку сотрудников AP в корпоративном мессенджере Slack, ложное сообщение о падении российских ракет в Польше было опубликовано не Лапортой. В материале утверждается, что журналист лишь передал от источника редакторам информацию, которая оказалась фейком.

Один из этих редакторов, Лиза Лефф из европейского отдела издания, спросила, может ли он найти второй источник, чтобы соответствовать правилам AP (агентство требует более одного источника информации, когда первый является анонимным — прим. «Ленты.ру»). Лапорта, который в это время был не на работе, отказался. Лефф спросила, сможет ли журналист написать заметку, однако Лапорта ответил отказом. «Я на приеме у врача. То, что я передал, — это все, что я знаю на данный момент», — написал он.

Заместитель редактора европейских новостей Зейна Карам решила опубликовать сообщение менее чем через десять минут после того, как редакция получила сообщение журналиста. При этом отмечается, что AP не привлекла к дисциплинарной ответственности никого из сотрудников, кроме Лапорты.

Ранее в среду, 22 ноября, сообщалось, что AP уволило Лапорту за фейк о российских ракетах. В публикации, которая послужила причиной этого решения, со ссылкой на анонимный источник утверждалось, что ракеты, которые пересекли территорию Польши и убили двух человек, были российскими. Затем AP заменило изначальную новость и признало, что ранее приведенные данные не соответствовали действительности. «Последующие сообщения показали, что ракеты были произведены Россией и, вероятнее всего, были запущены Украиной для защиты от России», — говорится в обновленном материале.

Падение двух ракет в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда. При этом Украина обвиняла в атаке Россию.