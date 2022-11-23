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11:08, 23 ноября 2022Спорт

Игрок сборной Саудовской Аравии получил перелом челюсти в первом матче на ЧМ

Игрок сборной Саудовской Аравии аль-Шахрани получил перелом челюсти в матче с Аргентиной

Фото: STR New / Reuters

Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани получил перелом челюсти в первом матче чемпионата мира-2022 по футболу с командой Аргентины. Об этом сообщает Gulf Today.

На пятой добавленной минуте встречи вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Овайс в прыжке попал коленом в голову аль-Шахрани. От удара игрок упал на газон. Он не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.

Как сообщает источник, у аль-Шахрани также диагностированы переломы нескольких лицевых костей и внутреннее кровотечение, ему потребуется операция. Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распорядился, чтобы футболиста доставили на частном самолете в Германию для лечения.

22 ноября сборная Саудовской Аравии со счетом 2:1 обыграла Аргентину в первом матче группового этапа чемпионата мира. В составе победителей отличились нападающий Салех Аль Шехри и полузащитник Салем Аль-Давсари.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. В группе С, помимо Саудовской Аравии и Аргентины, выступают команды Мексики и Польши.

Дарья Коршунова
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