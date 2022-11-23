На Украине назвали причину проверок в Киево-Печерской лавре

Секретарь СНБО Украины: были подозрения, что в УПЦ могут быть работающие на Москву люди

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию The Guardian рассказал, что послужило причиной проверок в Киево-Печерской лавре.

По его словам, у Службы безопасности Украины (СБУ) были подозрения, что в Украинской православной церкви (УПЦ) могут быть люди, которые работают на Москву. В ходе проверок в лавре и монастырях УПЦ были найдены деньги и документы, которые могут принадлежать гражданам России. «Теперь мы пытаемся установить, чем они занимаются и почему там находились», — отметил он.

Расследование СБУ находится на раннем этапе, уточнил Данилов. «Все, что я могу сказать, это то, что некоторые институты осуществляют действия, которые не предусмотрены их уставами. Впредь у них не будет такой возможности», — заявил он.

Секретарь подчеркнул, что для подобных проверок не важно, гражданская это или религиозная организация, так как это вопрос национальной безопасности. «Мы слишком много лет закрывали глаза на происходящее», — заключил он.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России. Проверки прошли и в других православных храмах. Впоследствии в ведомстве заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на действия в храмах УПЦ предложила СБУ провести обыски в бункере главы государства Владимира Зеленского.