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16:23, 24 ноября 2022Спорт

Бекхэм захотел стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Financial Times: Дэвид Бекхэм захотел стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Фото: Markus Schreiber / AP

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм захотел стать совладельцем клуба. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Бекхэм не готов выкупить команду полностью, но хотел бы стать частью инвестиционного консорциума МЮ. Он рассматривает вариант приобретения акций клуба.

23 ноября стало известно, что владельцы «Манчестер Юнайтед» — семейство Глейзеров из США — задумались о продаже команды. «Совет директоров рассмотрит все варианты, в том числе инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием клуба», — говорится в заявлении на сайте МЮ.

Бекхэм выступал за манкунианцев с 1993 по 2003 год. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов в 1999 году и шесть раз становился чемпионом Англии. На данный момент экс-спортсмен владеет клубом «Интер Майами», выступающим в североамериканской Главной футбольной лиге.

Ксения Курашкина
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