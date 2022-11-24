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18:25, 24 ноября 2022Наука и техника

Объяснена уникальность российского «Сармата»

Эксперт Корнев заявил об отсутствии аналогов российских МБР «Сармат» в мире

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Аналогов российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» нет ни у кого в мире. Уникальность российского оружия в беседе с «Известиями» объяснил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

По его словам, российская МБР способна «забрасывать» около десяти тонн. «Такие энергетические возможности позволяют наносить удар большим количеством обычных боевых баллистических блоков, как по прямым траекториям, так и в облет земного шара», — заявил эксперт.

По мнению специалиста, данная МБР может стать носителем гиперзвуковых планирующих блоков типа 4202, в настоящее время используемых в составе ракетного комплекса «Авангард». По его оценке, один «Сармат» сможет переносить до десяти таких блоков.

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В ноябре глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что ракетный комплекс наземного шахтного базирования «Сармат» запущен в серийное производство.

В том же месяце командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев рассказал об успешных испытаниях комплекса «Сармат».

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Иван Потапов
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