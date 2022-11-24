Глава «Концессий водоснабжения» Волгограда уволился после аварии на коллекторе

Глава «Концессий водоснабжения» Волгограда Сивоконь уволился после коммунального коллапса

Директор компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» Сергей Сивоконь покинул пост после коммунального коллапса в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он уходит с должности по своему желанию с 24 ноября. Новым директором назначен Дмитрий Цыбульников, занимавший до этого должность первого заместителя директора.

Ранее Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура нашла в охранной зоне реки Волги нечистоты, которые образовались во время канализационного коллапса в Волгограде. Ведомство потребовало от организации «Концессии водоснабжения» устранить нарушения и отправила в следственные органы материалы проверки.

Авария на канализационном коллекторе в Волгограде произошла в ночь на 28 октября. В результате без воды и частично без отопления остались около 200 тысяч жителей. Жители заявили о необходимости привлечь к ответственности компанию, а также ряд городских чиновников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».