Дженнифер Лопес удалила все фото из соцсети и перестала выходить на связь с фанатами

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес удалила все фотографии из своего личного аккаунта в социальной сети и перестала выходить на связь с поклонниками. Об этом сообщает CNN.

Артистка поменяла главное фото профиля на черный фон в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающим 226 миллионов подписчиков, а также перестала публиковать новые посты в других социальных сетях — TikTok и Twitter.

По мнению автора статьи, такие действия звезды предшествуют важному объявлению.

25 ноября, в пятницу, ее третьему студийному альбому This Is Me… Then, посвященному нынешнему супругу Бену Аффлеку, исполнится 20 лет. Сама Лопес никак не прокомментировала удаление фотографий и изменения в аккаунтах.

Ранее певица рассказала подробности воссоединения с актером Беном Аффлеком. Пара поженилась летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада. Артисты были помолвлены 18 лет назад, однако расстались.