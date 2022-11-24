В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине

Дмитрий Песков: критикуя удары по Украине, Франция должна осуждать и удары ВСУ

Россия сможет воспринимать слова президента Франции Эммануэля Макрона, осудившего удары по Украине, если Париж также раскритикует удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что украинская артиллерия с 2014 года обстреливает гражданские объекты и жилые дома жителей Донецкой и Луганской народных республик. «Ни одного осуждения руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул Песков, отвечая Макрону.

Ранее президент Франции заявил, что Россия должна быть наказана за ракетные удары по Украине, и отметил недопустимость атаки по гражданским объектам.

Песков также сообщил, что Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине. По его словам, поражению подлежат цели, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу.

В четверг, 24 ноября, Минобороны России заявило о массированных ударах по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ведомство также опровергло удары по Киеву, отметив, что разрушения в городе стали результатом работы систем противовоздушной обороны ВСУ.