В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Россия сможет воспринимать слова президента Франции Эммануэля Макрона, осудившего удары по Украине, если Париж также раскритикует удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что украинская артиллерия с 2014 года обстреливает гражданские объекты и жилые дома жителей Донецкой и Луганской народных республик. «Ни одного осуждения руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул Песков, отвечая Макрону.
Ранее президент Франции заявил, что Россия должна быть наказана за ракетные удары по Украине, и отметил недопустимость атаки по гражданским объектам.
Песков также сообщил, что Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине. По его словам, поражению подлежат цели, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу.
В четверг, 24 ноября, Минобороны России заявило о массированных ударах по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ведомство также опровергло удары по Киеву, отметив, что разрушения в городе стали результатом работы систем противовоздушной обороны ВСУ.