Маск рассказал о необычной находке в штаб-квартире Twitter

Илон Маск обнаружил в штаб-квартире Twitter склад «прогрессивных» футболок

Новый владелец Twitter Илон Маск рассказал, что обнаружил в штаб-квартире купленной им соцсети в Сан-Франциско шкаф, заполненный необычными футболками. Соответствующее видео бизнесмен опубликовал в своем аккаунте.

На футболке нанесен принт с ультралиберальным политическим с хэштегом StayWoke (Оставайтесь пробужденными). Этот политический лозунг принадлежит сторонниками ультралиберальной, так называемой «прогрессивной» повестки. Свое видео Маск сопроводил смеющимся смайлом.

Позднее Маск в шутку анонсировал новый мерч Twitter с дизайном, аналогичным его находкам, но слово Woke он заменил на Work, получив призыв «Оставайтесь на работе».

После приобретения Twitter Маск неоднократно принимал радикальные решения в отношении работников сети. Так, почти за три недели новый владелец уволил большую часть сотрудников компании, заявив, что в скором времени работать придется очень много и интенсивно. При этом сотни сотрудников ушли из компании по собственному желанию. Позже стало известно, что бизнесмен решил отменить часть надбавок и льгот для сотрудников компании.