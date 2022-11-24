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08:14, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск рассказал о необычной находке в штаб-квартире Twitter

Илон Маск обнаружил в штаб-квартире Twitter склад «прогрессивных» футболок

Фото: Imago Images / Globallookpress.com

Новый владелец Twitter Илон Маск рассказал, что обнаружил в штаб-квартире купленной им соцсети в Сан-Франциско шкаф, заполненный необычными футболками. Соответствующее видео бизнесмен опубликовал в своем аккаунте.

На футболке нанесен принт с ультралиберальным политическим с хэштегом StayWoke (Оставайтесь пробужденными). Этот политический лозунг принадлежит сторонниками ультралиберальной, так называемой «прогрессивной» повестки. Свое видео Маск сопроводил смеющимся смайлом.

Позднее Маск в шутку анонсировал новый мерч Twitter с дизайном, аналогичным его находкам, но слово Woke он заменил на Work, получив призыв «Оставайтесь на работе».

После приобретения Twitter Маск неоднократно принимал радикальные решения в отношении работников сети. Так, почти за три недели новый владелец уволил большую часть сотрудников компании, заявив, что в скором времени работать придется очень много и интенсивно. При этом сотни сотрудников ушли из компании по собственному желанию. Позже стало известно, что бизнесмен решил отменить часть надбавок и льгот для сотрудников компании.

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Екатерина Подвигина
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