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19:06, 24 ноября 2022Спорт

В отношении избившего судью российского хоккеиста возбудили уголовное дело

В отношении избившего судью российского хоккеиста Николая Ризина возбудили дело о побоях

Кадр: Хоккейная Лига Трудовые Резервы / YouTube

В отношении российского хоккеиста Николая Ризина, избившего судью в матче любительской лиги «Трудовые Резервы», возбудили уголовное дело о побоях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В московском главке МВД заявили, что полиция проводит проверку после нанесения телесных повреждений в спорткомплексе на северо-западе столицы.

Инцидент произошел 19 ноября в ходе матча между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE. Ризин, выступающий за «Леопардов», получил двухминутное наказание, подъехал к судье и ударил его клюшкой по голове. Когда тот упал на лед, хоккеист нанес еще один удар ногой. После этого напавшего оттащили другие игроки. Судье понадобилась медицинская помощь. Арбитры зафиксировали техническое поражение «Леопардов» со счетом 0:5.

После этого спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы принял решение бессрочно отстранить Ризина от всех соревнований, проводимых организацией. Федерация намерена добиться дисквалификации игрока и отстранения от всех хоккейных соревнований в России.

Анастасия Борисова
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