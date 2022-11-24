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18:49, 24 ноября 2022Забота о себе

Родителям режущих руки подростков дали советы

Психолог Комарова: страдающего от селфхарма ребенка нужно поддержать, а не осуждать

Фото: ANURAK PONGPATIMET / shutterstock

Страдающего от самоповреждений ребенка нужно поддержать, а не осуждать, рассказала Екатерина Комарова, эксперт-психолог сервиса «Актион Образование». В беседе с «Лентой.ру» она подсказала правила поведения с детьми, прибегающими к селфхарму.

По словам Комаровой, чаще всего случаи самопорезов острыми предметами в закрытых одеждой местах фиксируют среди юношей и девушек от 12 до 14 лет, имеющих трудности в общении со сверстниками или родителями, замкнутых и недовольных собой. «Для них физическая боль — это выход из личного замкнутого пространства и постоянной душевной боли», — объяснила она.

Заметив у подростка на руках признаки селфхарма, родитель не должен паниковать, чтобы не испугать подростка еще больше, дала совет психолог. «То, как родители будут реагировать на ситуацию, может повлиять на то, насколько подросток будет откровенен. Важно помнить, что селфхарм — это способ справиться с очень тяжелыми переживаниями и эмоциями, и в большинстве случаев у человека могут быть суицидальные мысли», — отметила Комарова и призвала оказать таким детям поддержку, предложить помощь и проявить сочувствие.

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Кроме того, продолжила она, стоит поддерживать диалог с ребенком, говорить открыто и брать на себя ответственность за собственные страхи и переживания. «Хвалите и поощряйте ребенка. Напомните ребенку о его сильных сторонах личности, повышайте ресурс и самооценку», — напомнила она.

Виды конкретной помощи, отметила психолог, нужно обсудить с ребенком, поддерживая его выбор и не пытаясь помочь силой. «Часто родители начинают ругать за подобное поведение, но очень важно постараться не осуждать ребенка, ведь человек гораздо больше, чем его проблема», — подчеркнула она.

Наконец, заключила Комарова, не нужно слишком сильно фокусироваться на самоповреждении. А самое важное, по словам психолога, не начинать думать, что подросток таким образом просто хочет привлечь к себе внимание.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова назвала родителям тревожные признаки, которые сигнализируют о возможных проблемах с психикой у детей.

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Александра Лисица
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