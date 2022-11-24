Пятеро украинцев в Берлине избили пару за русский язык

Junge Welt: пятеро украинцев избили пару в немецком Берлине из-за речи на русском языке

В Берлине пятеро украинцев избили русскоговорящую пару. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

По данным издания, что инцидент имел место в ночь на 20 ноября в районе Фридрихсхайн. Пара общалась по-русски, ожидая такси на выходе из ресторана. К ним подошли пятеро украинцев с сине-желтыми флагами. Услышав русскую речь, они обвинили их в поддержке России и начали избивать.

Пара утверждает, что не вступала с нападавшими в дискуссию и даже не говорила на тему политики. В результате нападения мужчина получил несколько ударов разбитой пивной бутылкой по голове, а женщину повалили и прыснули из газового баллончика в лицо.

По словам пострадавшей, прибывшие на место сотрудники полиции сообщили ей, что подобные нападения на русскоязычных жителей Берлина со стороны украинских националистов совершались неоднократно за минувшие недели.

26 апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах.

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