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23:53, 25 ноября 2022Спорт

Англия и США выдали безголевую ничью в матче чемпионата мира

Сборные Англии и США выдали безголевую ничью в матче чемпионата мира-2022 в Катаре

Фото: Matthew Childs / Action Images / Reuters

Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. Футболисты обеих команд не отметились забитым мячами. Это безголевая ничья стала пятой на мундиале.

Помимо Англии и США в группе B выступают также сборные Уэльса и Ирана. Эти команды провели свой матч ранее 25 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Ирана.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Дарья Коршунова
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