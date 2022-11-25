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11:47, 25 ноября 2022Спорт

Футболист «Ростова» рассказал о штрафах Карпина в клубе

Хавбек «Ростова» Данил Глебов заявил, что Валерий Карпин не любит штрафовать игроков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Данил Глебов рассказал, что главный тренер клуба Валерий Карпин не любит штрафовать игроков. Его слова приводит Sport24.

«Он в основном словами. Я, конечно, попадал и на деньги. Самый большой штраф — 30 или 40 тысяч рублей. Опоздал на теорию», — сказал футболист.

24 ноября Глебов заявил, что Карпин не простит нарушения дисциплины в быту. «Не прийти вовремя на массаж. На лечение. На теорию. Плохо тренироваться. Не выполнять требования в игре. Это больше всего его злит», — рассказал он.

5 ноября сборная России продлила контракт с Карпиным. Специалист возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА лишилась возможности принять участие в турнире.

Ксения Курашкина
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