Путин рассказал о работе по обеспечению всех подразделений ВС беспилотниками

Путин: промышленность России работает над обеспечением всех подразделений беспилотниками

Промышленность работает над обеспечением всех подразделений Вооруженных сил (ВС) России беспилотниками и квадрокоптерами, рассказал в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции (СВО) президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается беспилотников, квадрокоптеров и так далее: мы об этом знаем и над этим работаем, и промышленность над этим работает», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что Министерство обороны России старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Ранее в ноябре военкор Александр Сладков заявил, что российским беспилотником «Орлан-30» должен обладать каждый российский военный полк.